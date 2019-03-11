Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Güzel Şehrin Üzerine Bir Daha Terör Gölgesi Düşürmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Güzel Şehrin Üzerine Bir Daha Terör Gölgesi Düşürmeyeceğiz"

7 dakika önce

- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması HAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması HAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:01 Kaynak: AA

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