Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Güzel Şehrin Üzerine Bir Daha Terör Gölgesi Düşürmeyeceğiz"
7 dakika önce
- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması HAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.
- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması HAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (2)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:01 Kaynak: AA
Bakan Dönmez: Sondaj Çalışmalarında Rekor Kırdık
Hikmet Karaman'dan Çaykur Rizespor Maçı Açıklaması: Türkiye Ayağa Kalkar
Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi
Ege Denizinde Korkutan Deprem