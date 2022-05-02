Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hafta içinde Putin ile görüşeceğiz' - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hafta içinde Putin ile görüşeceğiz'

02.05.2022 11:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hafta içinde Putin ile görüşeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un önemli simgelerinden olan Çamlıca Camii'nde bayram namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un önemli simgelerinden olan Çamlıca Camii'nde bayram namazını kıldı.

Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu hafta içerisinde Putin ile büyük ihtimalle bir görüşme yapacağız.Tabi bu arada, kendileri de Ukrayna tarafı olsun Rusya tarafı olsun hububat ihracatında onlar da destek istiyorlar. Bu konuları da Putin ile görüşmek suretiyle onun da önünü açmanın gayreti içinde olacağız." dedi.

Ramazan ayının sona ermesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un önemli simgelerinden olan Çamlıca Camii'nde bayram namazını kıldı. Binlerce vatandaşında bayram namazını kılmak için tercih ettiği Çamlıca Camii kısa sürede dolup taştı. Çok sayıda kişi ise avluda seccadelerini serip saf tutarak bayram namazını eda etti. Erdoğan, hutbe ve namazın ardından cami içinde vatandaşlarla tokalaşarak bayramlaştı. Camiye binlerce vatandaş bayram namazı için akın ederken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Camii ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin'le bir görüşme yapacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin'le bir görüşme yapacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Çamlıca, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hafta içinde Putin ile görüşeceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hafta içinde Putin ile görüşeceğiz' - Son Dakika
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