Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Hafta Meclis'te Görüşülecek Bir Kanunla Kitapta ve Süreli Yayınlarda Kdv...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hafta Meclis'te görüşülecek bir kanunla kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfıra düşürülmesi uygulaması, hem yayıncıları hem satıcıları kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hafta Meclis'te görüşülecek bir kanunla kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfıra düşürülmesi uygulaması, hem yayıncıları hem satıcıları kapsayacak şekilde genişletiliyor."

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