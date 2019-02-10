Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Hafta Meclis'te Görüşülecek Bir Kanunla Kitapta ve Süreli Yayınlarda Kdv...
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hafta Meclis'te görüşülecek bir kanunla kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfıra düşürülmesi uygulaması, hem yayıncıları hem satıcıları kapsayacak şekilde genişletiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hafta Meclis'te görüşülecek bir kanunla kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfıra düşürülmesi uygulaması, hem yayıncıları hem satıcıları kapsayacak şekilde genişletiliyor."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:45 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı
Kartal'da Çöken Binadan Yaralı Olarak Kurtulan Kadın, Yaşadıklarını Anlattı: Eşim Yanımda Can Verdi
Erdoğan'dan Çifte Müjde: Kitapta KDV Sıfırlanacak ve Rami Kışlası Kütüphane Olacak
Erdoğan, AKM'nin Açılış Tarihiyle İlgili Canlı Yayında Oylama Yaptı