Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hafta sonu da 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hafta sonu da 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu hafta sonu da yine 31 ilimizde 3 gün süreyle 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Vatandaşlarımızın 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24.00'e kadar devam edecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmesini bekliyoruz. Cuma günü marketler yine 09.00 ile 14.00 arası açık olacak" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı, korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamada sözlerine şöyle başladı: "Kabinemizin 29. toplantımızı gerçekleştirdik. Ramazan ayının birliğimizi kardeşliğimizi güçlendirmesini diliyorum. Küresel felaket halini alan korona hastalığının üstesinden gelerek Ramazan'ın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz."


"59 ayrı ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz"


Yeni hasta ve ölüm sayısının günden güne azaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Korona virüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik. Toplam test sayısında 1 milyona doğru gitmemize rağmen yeni hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. İyileşen hasta sayımızın yeni hasta sayısını geçmesi olumlu yönde önemli bir kırılma noktasıdır. Türkiye toplam hasta sayısına göre ölüm oranı bakımından da Avrupa'daki en iyi ülke durumundadır. Salgını çok rahatlıkla göğüsleyebilen sağlık sistemimiz diğer hizmetlerde de herhangi bir aksamaya meydan vermeden faaliyetlerini sürdürmüştür. Sadece ülkemizdeki vatandaşlarımızın sağlığını korumakla ve tedavisiyle yetinmedik. Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize de sahip çıktık. Yurt dışında yerleşik olmayan eğitim, Umre veya kısa süreli seyahat için gitmiş bulunan 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Vatanına kavuşan her vatandaşımızı önce yurtlarda karantinaya aldık. Sağlıklarından emin olduktan sonra da evlerine yolcu ettik. Şimdide 59 ayrı ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz. Bu vatandaşlarımızı da yurtlardaki karantina sürelerini doldurduktan sonra evlerine göndereceğiz. Aynı şekilde yurt dışında yaşayıp da ağır hastalık geçiren ve bulundukları yerlerde tedavileri yapılamayan veya yapılamayan vatandaşlarımızı da sahipsiz bırakmadık. Son olarak İsveç'te salgın hastalığa maruz kalmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken isimli vatandaşımızı kızının çağrısına kulak vererek ülkemize getirdik. Dün sabah İsveç'e gönderdiğimiz ambulans uçağımız hasta vatandaşımızı alıp ülkemize getirdi. Şu anda Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi yapılıyor" diye konuştu.


"Bugüne kadar 55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik"


"Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin çaresiz kaldığı pek çok konuda biz kendimize yeterli olmanın ötesinde dostlarımıza destek verecek bir seviyeye ulaştık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ve Amerika'da durumları ağır pek çok hastanın sigortası olmadığı ve hastanelerin kapasitesi yetmediği için kendi hallerine terk edildiği bilinen bir gerçektir. Türkiye'de hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmemiş, hiçbir hastanın tedavisi ihmal edilmemiş, hiç bir insanımız sahipsiz bırakılmamıştır. Gerek mevcut hastanelerimizde gerek yeni açtığımız hastanelerimiz de gerekse salgına karşı yeniden düzenlediğimiz sağlık kuruluşlarında tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz. Yıllarca ülkemizin sağlık sistemini ve alt yapısını eleştirenler ortaya çıkan bu tablo karşısında umarız biraz mahcup olmuşlardır. Salgın döneminde sağlık hizmetlerinden maske, tulum, ilaç, dezenfektan, gıda gibi temel ihtiyaç ürünlerine kadar her alanda ülkemizin alt yapısını ve üretim kapasitesini test etme imkanı bulduk. Bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin çaresiz kaldığı pek çok konuda biz kendimize yeterli olmanın ötesinde dostlarımıza destek verecek bir seviyeye ulaştık. Bugüne kadar 55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik. Dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeş toplumlara omuz olduk. Mücadele azimlerini kamçıladık. Gelişmiş ülkelerin dahi Türkiye'den destek istedikleri bir dönemde elimizdeki imkanları Balkanlardan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyadaki dostlarımıza açmakta tereddüt etmedik. Son olarak Amerika Birleşik Devletlerine maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, n95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini de yarın gönderiyoruz. Bu malzemeleri taşıyan Tük Silahlı Kuvvetlerimize ait askeri nakliye uçakları yarın Amerika'ya hareket ediyor" şeklinde konuştu.


"Bu hafta sonu da 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız"


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bu sıkıntılı dönemi istikbaline daha güvenle ve umutla baktığı bir motivasyonla geride bırakıyor. Gücünü inancımızdan alan sabrımızla milli birliğimizle, gelişmiş yerli üretim alt yapımızla, örnek dayanışmamızla gösterdiğimiz fedakarlığın neticelerini almaya başlıyoruz. Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum. Geçtiğimiz hafta Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 31 ilimizde uyguladığımız sokağa çıkmak kısıtlamasına gösterdiğiniz hassasiyet için sizlere şahsım ve özellikle de heyetim adına teşekkür ediyorum. Kabinemiz bu fedakarlığınız hiçbir zaman unutmayacaktır. Bilindiği gibi bu hastalık insandan insana bulaşarak yayılıyor. İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar kimi işletmeler spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu hafta sonu da yine 31 ilimizde 3 gün süreyle 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Vatandaşlarımızın 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24.00'e kadar devam edecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmesini bekliyoruz. Cuma günü marketler yine 09.00 ile 14.00 arası açık olacak. Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüş verdiğimiz emeklerin yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır. Bu anlayışla önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın koordinasyonunda hazırlanan hangi alanda hangi tarihte hangi adımların atılacağını gösteren bu ayrıntılı programı yakında sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 08:11 Kaynak: İHA

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