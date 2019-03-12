Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Hatla Birlikte Yüksek Hızlı Trenlerimiz Artık Pendik'i Son Durak Olarak...
43 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hatla birlikte yüksek hızlı trenlerimiz artık Pendik'i son durak olarak kullanmayacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:07 Kaynak: AA
Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İle İlgili İddialara yanıt: Hiçbir Eksik Yok
Halkalı-Gebze Hattı Bugün Açılıyor
Son Dakika! Merakla Beklenen Gebze-Halkalı Banliyö Hattı Açıldı
Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Hattında Makinist Koltuğuna Geçti