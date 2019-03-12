Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Hatla Birlikte Yüksek Hızlı Trenlerimiz Artık Pendik'i Son Durak Olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Hatla Birlikte Yüksek Hızlı Trenlerimiz Artık Pendik'i Son Durak Olarak...

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hatla birlikte yüksek hızlı trenlerimiz artık Pendik'i son durak olarak kullanmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hatla birlikte yüksek hızlı trenlerimiz artık Pendik'i son durak olarak kullanmayacak. Halkalı'ya kadar buradan devam edecek"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:07 Kaynak: AA

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