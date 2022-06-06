Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz." - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz."

06.06.2022 18:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(3600 ek gösterge) Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(3600 ek gösterge) Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fiyatları, izahı mümkün olmayan bir şekilde artan ürünlerin üretimini teşvik ederek ve tedarikini kolaylaştırarak stokçuların... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fiyatları, izahı mümkün olmayan bir şekilde artan ürünlerin üretimini teşvik ederek ve tedarikini kolaylaştırarak stokçuların... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2...
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz.' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:57 Rögar kapağını açan işçiler, çıkan yüzlerce böcek nedeniyle zor anlar yaşadı
17:49 Merih Demiral'a dünyanın en zengin kulübü talip oldu
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen Kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge hakkında açıklamalarda bulunuyor
17:16 Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi
17:08 Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı
16:51 Dondurmam Gaymak filminin oyuncusu Muğlalı Sultan Kadem hayatını kaybetti
16:37 Kadro dışı kalma hali devam eden Mesut Özil, resti çekti! Sözleşmesindeki kritik maddeyi devreye sokuyor
16:36 Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında
16:30 Aydemir Akbaş Galatasaray-Barcelona maçında İspanyol spikere saldırdığını itiraf etti
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 18:08:50. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement