Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu İşin Bir Siyasi Boyutu Var, Yanı Var. Yan Tarafta Sultanahmet'i...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu işin bir siyasi boyutu var, yanı var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, 'Ayasofya'yı dolduralım' diyeceksin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bu işin bir siyasi boyutu var, yanı var. Yan tarafta Sultanahmet
'i doldurmayacaksın, 'Ayasofya
'yı dolduralım' diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne zaman neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız."
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:35 Kaynak: AA
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