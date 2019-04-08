Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu İşin Seçim Süreci Bitti, Bundan Sonraki Süreç Yargı Sürecidir"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu işin seçim süreci bitti, bundan sonraki süreç yargı sürecidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu işin seçim süreci bitti, bundan sonraki süreç yargı sürecidir"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:20 Kaynak: AA
AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak
Son Dakika! Erdoğan'dan İstanbul'daki Oy Sayımına Son Yorum: Neredeyse Seçimin Bütünü Usulsüz
Son Dakika! CHP, İmamoğlu'nun Mazbatasının Verilmesi İçin YSK'ya Başvurdu
TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor