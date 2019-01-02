Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu İttifakın (Cumhur) Asıl Gayesi Seçim Kazanmak Değil, Ülkemizin İstikbal...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ittifakın (Cumhur) asıl gayesi seçim kazanmak değil, ülkemizin istikbal ve istiklalini de garantiye almaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bu ittifakın (Cumhur) asıl gayesi seçim kazanmak değil, ülkemizin istikbal ve istiklalini de garantiye almaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:50 Kaynak: AA
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