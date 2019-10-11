Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının anahtarı olarak görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının anahtarı olarak görüyoruz. Maalesef uzunca bir süredir bu kadim coğrafyanın en azından önemli bir bölümü acıyı ve sefaleti sırtlanmak zorunda kalmıştır."
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