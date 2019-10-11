Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının...

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının anahtarı olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının anahtarı olarak görüyoruz. Maalesef uzunca bir süredir bu kadim coğrafyanın en azından önemli bir bölümü acıyı ve sefaleti sırtlanmak zorunda kalmıştır."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:28 Kaynak: AA
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