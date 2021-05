Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kadro ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor, biliyor. İnşallah, bu kadro hep birlikte ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak, evlatlarımıza 2053 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, yaklaşık 14 aydır devam eden salgın sürecinde, milletin hem sağlığını hem güvenliğini hem aşını ve işini korumak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Merkezi yönetim bütçesinden ilaç, tıbbi malzeme, sağlık personeline ek ödeme, tarım üreticilerine sübvansiyonlu kredi desteği gibi kalemler için yaptıkları harcamaların yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacağını söyleyen Erdoğan, "Sadece şu ana kadar saydığım ödemelerin tutarı, Haziran sonu itibarıyla 181 milyar liraya ulaşacaktır. Esnaflarımızın, KOBİ'lerimizin, ihracatçılarımızın ve vatandaşlarımızın bankalardan kredi alabilmelerini kolaylaştırdık. Yaklaşık 400 bin firmanın, 8 milyon vatandaşımızın ve 848 bin esnafımızın faydalandığı uygun maliyetli bu kredilerin toplamı 315 milyar lirayı geride bırakmıştır. Buna ilave olarak, tarım kredi kooperatiflerinin, esnafların, mükelleflerin vergi ve sigorta pirimi ödemelerini erteledik, borçlarını yeniden yapılandırdık. Ertelenen borçların tutarı yılsonunda 219 milyar liraya bulacaktır" dedi.

'BU KADRO ÜLKEMİZİ 223 HEDEFLERİNE ULAŞTIRACAK'AK Parti olarak en büyük başarılarının tüm vatandaşlara çalışacak iş ve geleceklerine güvenle bakabilecekleri istikrarlı bir iklim sağlamak olduğunu kaydeden Erdoğan, "Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrar iklimini hedef alan çok yönlü saldırıların gerisinde, insanımızın elindeki işte bu büyük imkanı alarak, özellikle gençlerimizi karamsarlığa sürükleme gayesi olduğu açıktır. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi, bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Evet, 19 yıllık iktidarımızın her anında yaptığımız gibi, sadece hakka ve hakikate bakarak yolumuza devam edeceğiz. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor, biliyor. İnşallah, bu kadro hep birlikte ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak, evlatlarımıza 2053 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakacağız" diye konuştu.'YARGININ DIŞA BAĞIMLILIĞINA SON VERDİK'Türkiye'ye siyasetten teröre, ekonomiden dış politikaya kadar her alanda ağır maliyetleri olan 1990'lı yılların istikrarsızlık döneminin 3 Kasım 2002 seçimleriyle sona erdiğini belirten Erdoğan, "Milletimiz, AK Parti'yi iktidara getirerek, yeni bir dönemin perdelerini açmıştır. Hükümeti devraldığımızda milletimize Türkiye'yi dört temel sütun üzerinde yükseltme sözü verdik. Bunları da eğitim, sağlık, adalet ve emniyet şeklinde ifade ettik. Adalet insanoğlunun yeryüzüne geldiği günden beri üzerinde en çok durduğu, en çok arayışında olduğu, en çok hassasiyet gösterdiği konu. Pek çok hususta olduğu gibi adaletin temelinde de dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak vardır. Adaletin, daha doğrusu yargının dışa bağımlılığı nedir? Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik. Adalet mülkün temeli, bağımsız ve tarafsız yargı da adaletin temelidir. Geçmişte belli bir ideolojiye hizmet eden, adeta oligarşik bir yapının sözcülüğünü yapan Hakimler ve Savcılar Kurullarını hatırlayın. Önce vesayet güçlerinin, ardından FETÖ'nün yargıyı araçsallaştırdığı, Hakimler ve Savcılar Kurulunun de bunun bekçiliğiyle görevlendirildiği dönemlerin acı tecrübelerini, hep birlikte ağır bedeller ödeyerek yaşadık" diye konuştu.'BU UZLAŞMA TABLOSU ANAYASA İÇİN UMUT VERİCİ'Erdoğan, bugün aynı kurulda milletin seçtiği Cumhurbaşkanı ve yine milletin seçtiği vekiller tarafından belirlenen üyeler olduğuna vurgu yaparak, "En son dün parlamentomuzda gayet güzel memnuniyet verici Hakimler ve Savcılar Kurulu, hakikaten parlamentomuzu oluşturan milletvekillerinin iradesi ile şekillendirilmiş oldu. Adaylarının belirlenmesinde uzlaşmayı öne çıkaran siyasi partilere ve milletvekillerine şahsım, Cumhur İttifakı ve partim adına teşekkür ediyorum. Bu uzlaşma tablosu, yeni Anayasa çalışmaları için de fevkalade ümit ve memnuniyet vericidir. Siyaset kurumunun, demokrasimizin kazanımlarını ve milli iradeyi siyasi tarihimize mühürleyecek yeni bir Anayasa yapacağına inanıyorum" dedi.'TERÖR ÖRGÜTÜNÜ FELÇ ETTİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, çözüm süreci diye hafızlara kazınan yöntemle, terör örgütünü suhuletle sınırlardan çıkarmanın yollarını aradıklarını hatırlatarak, "PKK terör örgütünün bu hasbi ve harbi yaklaşımımızı kendi hain emelleri için kullanmaya çalıştığını görünce de, teröristlerin başını ezmekte tereddüt etmedik. Bugün kendi sınırlarımızın içinde adeta felç ettiğimiz terör örgütünü, Irak ve Suriye sınırlarımızın ötesinde de tehdit olmaktan çıkartma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Terör örgütünün siyasi alandaki uzantılarını da, demokratik hukuk devleti ilkesinden ayrılmadan yakın takip altında tutarak, örgütün hareket alanını tamamen ortadan kaldırıyoruz. Coğrafyamızda özellikle türemiş en sinsi ve tehlikeli terör örgütlerinden biri olan FETÖ'yü devlet ve toplum hayatımızdan kazıyıp atmak için yoğun bir çaba gösterdik. Aynı şekilde, irili-ufaklı pek çok terör örgütünü eylem yapamaz hale getirerek, saf dışı bıraktık" dedi.'SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTTİK'Erdoğan, suç örgütlerine karşı da tavizsiz bir mücadele yürüttüklerini belirterek "Geçmişte siyaseti ve toplum hayatını yönetecek, yönlendirecek derecede etki sahibi olan suç örgütlerini, 19 yıl boyunca ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik. Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi, hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik. Özellikle uyuşturucu suçlarıyla mücadele ederken, kimsenin gözünün yaşına bakmadık. Dünyada, uyuşturucu suçlarına en ağır cezaların verildiği ülkelerin başında geliyoruz" diye konuştu.'GELİN HANIMA GEREKEN DERSİ VERDİLER'Terör örgütleriyle ve suç örgütleriyle yürütülen mücadelelerin ve yakalamaların anlatıldığı, CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile işbirliğine ilişkin anlatımlar ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'ye yaptığı ziyarette gerçekleştirilen protestoları konu alan video izleten Erdoğan, "Gelin Hanım beni onun yanına koyuyor ve onun ardından da memleketim Rize'ye gidiyor ve Gelin Hanım'a memleketimizde görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Nerede, nasıl adım atacağını iyi bilmek lazım. Orası Rize, sen Rize'nin uşağına kalkıp da böyle hakaret edip bebek katili Netanyahu'nun yanına koymaya kalkarsan cevabı alırsın. Gelin Hanım'a çok ileri gitmeden bir ders verdiler, bu da Rizelinin edebini adabını gösterir. İkizdere yetmedi bir de Çayeli'ne gitti, orada da zaten gerekeni yaptılar. Ondan sonra Trabzon'a gitmeye kalktın Trabzon'da da hiç meydana çıkmadan hemen uçağa geçip Ankara'ya döndü. Bu daha bir, daha neler olacak neler. Daha dur bakalım bunlar iyi günler" ifadelerini kullandı.'İÇİŞLERİ BAKANIMIZIN YANINDA OLDUK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkede sağlanan huzur ve güven ikliminden duyulan rahatsızlık olduğunu ifade ederek, "Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir. Ülkemizde yıllarca bakanlık, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış, partimizin genel başkanlığını yürütmüş Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek, bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız. Hiç endişeniz olmasın. Buradan sesleniyorum, Bay Kemal, Bay Meral sizi buradan ekmek çıkmaz boşuna uğraşmayın" dedi.'HİÇBİR İDDİA ORTADA BIRAKILMAYACAK'Erdoğan, suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ettiklerini kaydederek, "Tıpkı FETÖ'cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız. Esasen, suç örgütü mensuplarının yalanlarına ve iftiralarına karşı gereken cevaplar muhatapları tarafından zaten verilmiştir. Bununla kalınmamış, tarafların başvuruları üzerine Ankara ve İstanbul Anadolu Yakası Başsavcılıkları da gereken tahkikatlara başlamıştır. Geçmişten bugüne hiçbir iddia, hiçbir itham ortada bırakılmayacak, her şey yargı tarafından araştırılıp, tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir. Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.'BOŞUNA UĞRAŞMAYIN SEÇİM HAZİRAN 2023'TE'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de sosyal kaos denemeleriyle, terör örgütleriyle, darbe girişimleriyle, ekonomik tuzaklarla başarılamayan değişimin, siyasete müdahaleyle yapılacağını söyleyenler olduğunu belirterek, "Ortada makul, mantıklı, sahici hiçbir sebep olmadığı halde, seçimin 2023'te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açıktır. Boşuna uğraşmayın seçim Haziran 2023'te. Tabii, dışarıdan ve içeriden kendilerine verilen gazı fazla kaçırıp 'seçimle veya seçimsiz iktidar' sözü edenleri de unutmamak gerekiyor. Her dönemde olduğu gibi bugün de, yürütülen iftira ve yalan kampanyalarının esas amacı, milletin güvenlik ve adalet hassasiyetini kullanarak, iktidar yolunu zahmetsizce ve maliyetsizce açabilmektir. Ülkemizde, maalesef, dün vesayet güçlerinden, terör örgütlerinden, kirli ekonomik aktörlerden, bugün suç çetelerinden medet umacak kadar çapsız, sığ, ilkesiz, ufuksuz bir muhalefet anlayışı vardır. Kendini kullandırmaya, ülke düşmanlarının değirmenine su taşımaya, milletin umutlarını küçük hesaplarına meze etmeye bu kadar gönüllü bir muhalefetin olduğu yerde, terör örgütlerine de, çetelere de gün doğuyor" dedi.'CHP GENEL MERKEZİ TECAVÜZCÜLERİN İŞGALİ ALTINDADIR'

CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Kifayetsiz muhterislerin tek yaptıkları, kendi içlerindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık hadiselerini örtmek için kürsülerden cevapları belgeleriyle defalarca verilmiş yalanları, iftiraları tekrarlamaktan ibarettir. Geçenlerde bir CHP'linin taciz sebebiyle cezaya çarptırıldığı malum. Evet açık konuşmak gerekirse, şu anda burayı bay Kemal'in iyi dinlemesi lazım. CHP Genel Merkezi tacizcilerin, onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi tecavüzcülerin, onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi hırsızların, onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi terör örgütlerinin siyasi uzantılarının ve teröristleri koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi milletimizin değerlerine savaş açmış marjinallerin ve onları koruyanların işgali altındadır ve evet, şu anda CHP Genel Merkezi suç örgütlerine payandalık ve piyonluk yapanların işgali altındadır. Millet ittifakı adı altında CHP yönetimiyle yol yürüyen herkes de bu utanç tablosunun ortağıdır" değerlendirmesinde bulundu.