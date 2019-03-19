Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Kapının Dışına Çıkıpta, AK Parti'nin Gölgesinde Yürümeye Çalışanlara En...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Kapının Dışına Çıkıpta, AK Parti'nin Gölgesinde Yürümeye Çalışanlara En...

1 saat önce

- Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Terminal Alanında düzenlenen Ereğli Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

- Alandan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Terminal Alanında düzenlenen Ereğli Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:28 Kaynak: AA

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