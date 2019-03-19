Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Kapının Dışına Çıkıpta, AK Parti'nin Gölgesinde Yürümeye Çalışanlara En...
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- Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Terminal Alanında düzenlenen Ereğli Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:28 Kaynak: AA
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