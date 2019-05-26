Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu karara karşı çıkan YSK üyelerinin gerekçelerine baktığımızda dişe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu karara karşı çıkan YSK üyelerinin gerekçelerine baktığımızda dişe...

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla iftar programına katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla iftar programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu karara karşı çıkan YSK üyelerinin gerekçelerine baktığımızda dişe...
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:04 Kaynak: AA
Avrasya, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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