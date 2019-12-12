Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı,...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesini bugün tanıtacak
Burhan Kuzu'dan çok konuşulacak çıkış: Tayyip Bey bana izin vermedi Ev alamayan dar gelirliye büyük müjde! Detayları Erdoğan açıkladı Son Dakika: Erdoğan'dan Kanal İstanbul'a karşı çıkan İmamoğlu'na yanıt: Otur işine bak

Son Dakika Haberleri
19:28 Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü - Son Dakika Haber
19:25 Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü - Son Dakika Haber
19:16 29 yıldır ODTÜ'de olan 'tr' uzantısı yetkisi fiilen BTK'ya geçti - Son Dakika Haber
19:15 'Türkiye, tam bağımsız savunma sanayi yolunda devam edecektir' - Son Dakika Haber
19:04 Savunma Sanayi İcra Komitesi: "Yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler... - Son Dakika Haber
18:46 İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı - Son Dakika Haber
18:08 AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Adıyaman görevden alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:31:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı,... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]