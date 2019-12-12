Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı,... - Son Dakika
Son Dakika›Politika›Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı,... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır."
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
12.12.2019 19:31:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı,... - Son Dakika