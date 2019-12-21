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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kritik dönemde iş dünyamızın ve tüm vatandaşlarımızın ülkelerine...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kritik dönemde iş dünyamızın ve tüm vatandaşlarımızın ülkelerine güvenmeleri, bizlere destek olmaları özellikle önemlidir.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kritik dönemde iş dünyamızın ve tüm vatandaşlarımızın ülkelerine güvenmeleri, bizlere destek olmaları özellikle önemlidir."
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