Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kritik dönemde iş dünyamızın ve tüm vatandaşlarımızın ülkelerine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu kritik dönemde iş dünyamızın ve tüm vatandaşlarımızın ülkelerine... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kritik dönemde iş dünyamızın ve tüm vatandaşlarımızın ülkelerine...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kritik dönemde iş dünyamızın ve tüm vatandaşlarımızın ülkelerine güvenmeleri, bizlere destek olmaları özellikle önemlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kritik dönemde iş dünyamızın ve tüm vatandaşlarımızın ülkelerine güvenmeleri, bizlere destek olmaları özellikle önemlidir."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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