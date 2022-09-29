Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kültürün yitip gitmesine hiçbirimiz rıza gösteremeyiz (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kültürün yitip gitmesine hiçbirimiz rıza gösteremeyiz (2)

29.09.2022 23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kültürün yitip gitmesine hiçbirimiz rıza gösteremeyiz (2)

102 ÜLKEDEN 3 BİNİN ÜZERİNDE SPORCU KATILIYOR'Gelenekten Geleceğe Bir'iz!' sloganıyla düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları 13 branşta, 102 ülkeden, 3 binin üzerinde sporcunun katılımıyla başladı.

102 ÜLKEDEN 3 BİNİN ÜZERİNDE SPORCU KATILIYOR

'Gelenekten Geleceğe Bir'iz!' sloganıyla düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları 13 branşta, 102 ülkeden, 3 binin üzerinde sporcunun katılımıyla başladı. 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökpar- kökbörü, geleneksel okçuluk ve atlı okçuluk müsabakaları gerçekleştirilirken, ziyaretçiler alanda kurulan el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ve uygulamalı atölyelerde kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşadı.

Resmi açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov da katıldı. Yurt içi ve yurt dışından 500'ün üzerinde gazetecinin takip ettiği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından konuk ülkeler geleneksel danslarını sahneledi. Mehter takımının da sahne aldığı programda, bazı sporcular da atlarla gösteri yaptı.

Açılış programının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alanda kurulan Cumhurbaşkanlığı Çadırı'nda konuk ülke başkanları ve temsilcileriyle görüştü. Erdoğan, daha sonra kentten ayrıldı.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/ İZNİK (Bursa),


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük düşmanım faizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük düşmanım faizdir Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Görüştü Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Görüştü
Kaynak: DHA

Dünya Göçebe Oyunları, Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kültürün yitip gitmesine hiçbirimiz rıza gösteremeyiz (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek
00:38 Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı
00:28 Dünyanın en tehlikelisi! Bu yılanın zehri 100 kişiyi birden öldürebiliyor
00:04 Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı
22:52 Ukrayna'daki referandumlar hakkında ABD Başkanı Biden'dan ilk tepki: Tamamen düzmece
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:12 Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 05:38:37. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kültürün yitip gitmesine hiçbirimiz rıza gösteremeyiz (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement