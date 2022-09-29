'Gelenekten Geleceğe Bir'iz!' sloganıyla düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları 13 branşta, 102 ülkeden, 3 binin üzerinde sporcunun katılımıyla başladı. 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökpar- kökbörü, geleneksel okçuluk ve atlı okçuluk müsabakaları gerçekleştirilirken, ziyaretçiler alanda kurulan el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ve uygulamalı atölyelerde kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kültürün yitip gitmesine hiçbirimiz rıza gösteremeyiz (2) - Son Dakika

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