Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu küreselleşme çağında hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu küreselleşme çağında hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu küreselleşme çağında hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu küreselleşme çağında hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende olamayız. Biz NATO üyesi olarak PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere pek çok terör örgütüne karşı mücadele eden tek NATO üyesiyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu küreselleşme çağında hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende olamayız. Biz NATO üyesi olarak PKK/ YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere pek çok terör örgütüne karşı mücadele eden tek NATO üyesiyiz. Bunu da konuşmamda özellikle vurguladım" dedi. - LONDRA

Recep Tayyip Erdoğan, YPG, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:02 Kaynak: İHA
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