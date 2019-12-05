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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu küreselleşme çağında hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu küreselleşme çağında hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende olamayız. Biz NATO üyesi olarak PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere pek çok terör örgütüne karşı mücadele eden tek NATO üyesiyiz.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:02 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu küreselleşme çağında hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende olamayız. Biz NATO üyesi olarak PKK/ YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere pek çok terör örgütüne karşı mücadele eden tek NATO üyesiyiz. Bunu da konuşmamda özellikle vurguladım" dedi. - LONDRA
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