Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Mesele Siyaset Meselesi Değildir, Bizatihi Onur Meselesidir.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu mesele siyaset meselesi değildir, bizatihi onur meselesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bu mesele siyaset meselesi değildir, bizatihi onur meselesidir. Eğer biz 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:00 Kaynak: AA
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