Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu mesleği seçen gençlerimizin her biri alınlarından öpülmeyi hak ediyor"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu mesleği seçen gençlerimizin her biri alınlarından öpülmeyi hak ediyor"

1 saat önce

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:22 Kaynak: AA
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