Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez hainlerin arkasında duranları da affetmez" - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı. (5)
Erdoğan: "Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez hainlerin arkasında duranları da affetmez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gelecek pazartesi ve salı günleri KKTC'de olacaklarını söyledi.
Erdoğan: "Millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin, milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı da olmaz müsamahası da olmaz."
Erdoğan: "Her kim FETÖ, PKK veya diğer terör örgütleriyle ilgili hak, hukuk, adalet edebiyatı yapıyorsa kafasının arkasında ülkemiz ve milletimizle ilgili karanlık bir amaç vardır"
Kaynak: AA
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