Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Millet Popülizme, Hakarete, Yalana Asla Prim Vermez. Bu Millet,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Millet Popülizme, Hakarete, Yalana Asla Prim Vermez. Bu Millet,...

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet popülizme, hakarete, yalana asla prim vermez. Bu millet, bölücülerle iş birliği yapıp milli iradeye tünel kazılmasına asla göz yummaz. Benim milletim projeye oy verir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet popülizme, hakarete, yalana asla prim vermez. Bu millet, bölücülerle iş birliği yapıp milli iradeye tünel kazılmasına asla göz yummaz. Benim milletim projeye oy verir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:04 Kaynak: AA

Politika
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