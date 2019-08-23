Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin alınterinden artırarak verdiği vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil de Kandil'e gönderenlere biz seyirci kalmayacağız"

" Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığını söyleyen zavallılar var, oradaki sondaj gemilerimizin üzerindeki devasa al bayrağımızı tanımayacak kadar zavallı, bizim gemilerimiz kiralık değil, kendimize ait"

"Dünyanın en başarılı ve hassas terörle mücadelesini yürüten ülkemizi savaş suçlusu göstermeye çalışıyorlar, kendi konforlu dünyalarından ahkam kesenlerin sözünü dinleyecek değiliz"

"Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın ve kendimizin hakkını orada koruyacağız"

"Kendi savunma sanayii ürünlerimizin yüzde 70'ini üretiyoruz, bunun bir anlamı var. Ayrıca ihraç ediyoruz, 3 milyar dolar elde ediyoruz

"Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını kırdık, doğu ayağını da kırdığımızda oyunu bozmuş olacağız"

"Bunların yaptığı siyaset değildir, bir belediye başkanının görevi şehre, halka hizmettir. Teröristlere hizmet ediyorsa, şehit ailelerini kapının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız"

ANKARACumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.