Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Milletin Gündeminden Terör Meselesini Tamamen Kaldırana Kadar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Milletin Gündeminden Terör Meselesini Tamamen Kaldırana Kadar...

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin gündeminden terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin gündeminden terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:00 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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