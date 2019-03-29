Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Milletin Gündeminden Terör Meselesini Tamamen Kaldırana Kadar...
40 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin gündeminden terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin gündeminden terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:00 Kaynak: AA
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