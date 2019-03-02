Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Milletin Paralarını Kandil'e Gönderenlere Biz Müsaade Etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Milletin Paralarını Kandil'e Gönderenlere Biz Müsaade Etmeyiz"

1 saat önce

- AK Parti'nin Trabzon mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon'da düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- AK Parti'nin Trabzon mitingi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon'da düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
(2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'ye, İYİ Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere biz müsaade etmeyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:08 Kaynak: AA

Türkiye, Trabzon, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş: 6,5 Yıl Muhalefette Çalıştım, Erdoğan'dan Para Aldım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan-Hindistan Kriziyle İlgili Konuştu:Yangına Körükle Gitmenin Faydası Yok

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım Müjdeyi Verdi: Denizden Geçişler Ücretsiz Olacak İstanbul'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücünün Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 19:33:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Milletin Paralarını Kandil'e Gönderenlere Biz Müsaade Etmeyiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]