Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Milletin Paralarını Kandil'e Gönderenlere Biz Müsaade Etmeyiz"
1 saat önce
- AK Parti'nin Trabzon mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon'da düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
- AK Parti'nin Trabzon mitingi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon'da düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'ye, İYİ Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere biz müsaade etmeyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:08 Kaynak: AA
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