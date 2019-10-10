Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu operasyonun amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu operasyonun amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu operasyonun amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine...

17 dakika önce

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Bu operasyonun da amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye toprakları üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'a karşı da PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye karşı da bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu operasyonun amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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