Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu proje, her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sembolüdür
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu proje, her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sembolüdür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu proje, her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sembolüdür

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu proje, her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sembolüdür

Recep Tayyip Erdoğan, İpsala, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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