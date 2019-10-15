Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık

YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı: Ölü ve yaralılar var