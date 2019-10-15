Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık."
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