Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah itibariyle yaklaşık 18 bin kişi kapıları zorlayıp gitti. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu sabah itibariyle yaklaşık 18 bin kişi kapıları zorlayıp gitti. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah itibariyle yaklaşık 18 bin kişi kapıları zorlayıp gitti.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah itibariyle yaklaşık 18 bin kişi kapıları zorlayıp gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah itibariyle yaklaşık 18 bin kişi kapıları zorlayıp gitti. Kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız" - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Sabah, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:18 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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