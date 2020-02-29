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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah itibariyle yaklaşık 18 bin kişi kapıları zorlayıp gitti.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah itibariyle yaklaşık 18 bin kişi kapıları zorlayıp gitti.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:18 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah itibariyle yaklaşık 18 bin kişi kapıları zorlayıp gitti. Kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız" - İSTANBUL
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