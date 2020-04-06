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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil aynı zamanda morale ve...
32 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (2)
Erdoğan: "Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz"
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:55 Kaynak: AA
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