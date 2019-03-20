Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Sapkın İdeolojilerin Tıpkı Anti-semitizm Gibi İnsanlığa Karşı İşlenmiş...
45 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sapkın ideolojilerin tıpkı anti-semitizm gibi insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunun kabul edilmesi çok önemlidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bu sapkın ideolojilerin tıpkı anti-semitizm gibi insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunun kabul edilmesi çok önemlidir."
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:13 Kaynak: AA
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