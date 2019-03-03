Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçim Farklı Bir Seçim"
45 dakika önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.(10)
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:29 Kaynak: AA
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