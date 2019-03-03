Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçim Farklı Bir Seçim"

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.(10)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Artvin'in Yusufeli İlçesi 150 Yılda 7 Kez Yer Değiştirdi

Ankara ve İlçelerinde Kim Önde? Son Ankette Belli Oldu