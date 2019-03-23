Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçim Milli İrade Yüzsüzlerinin Sonu Olacaktır"
1 saat önce
IHAAW152704-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçim milli irade yüzsüzlerinin sonu olacaktır" 23.03.2019 15: 27: 04 TSI NNNN.
IHAAW152704-SIY/23-03-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçim milli irade yüzsüzlerinin sonu olacaktır" 23.03.2019 15: 27: 04 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:32 Kaynak: İHA
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