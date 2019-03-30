Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçim, Tıpkı Son 6 Yıldaki Tüm Kritik Seçimlerimiz Gibi, Belediye...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçim, tıpkı son 6 yıldaki tüm kritik seçimlerimiz gibi, belediye başkanlarını belirlemenin ötesinde bir anlama sahip."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bu seçim, tıpkı son 6 yıldaki tüm kritik seçimlerimiz gibi, belediye başkanlarını belirlemenin ötesinde bir anlama sahip."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:45 Kaynak: AA
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