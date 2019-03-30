Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçim, Tıpkı Son 6 Yıldaki Tüm Kritik Seçimlerimiz Gibi, Belediye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçim, Tıpkı Son 6 Yıldaki Tüm Kritik Seçimlerimiz Gibi, Belediye...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçim, tıpkı son 6 yıldaki tüm kritik seçimlerimiz gibi, belediye başkanlarını belirlemenin ötesinde bir anlama sahip."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçim, tıpkı son 6 yıldaki tüm kritik seçimlerimiz gibi, belediye başkanlarını belirlemenin ötesinde bir anlama sahip."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:45 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muharrem İnce'den Erdoğan İtirafı: Haklı Çıktı Havalimanında Başörtülülere Hakaret Eden Kişinin İfadesi Ortaya Çıktı Erdoğan, Operasyon İçin Sinyal Verdi: Seçimden Sonra Sahada Çözeceğiz AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 17:11:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçim, Tıpkı Son 6 Yıldaki Tüm Kritik Seçimlerimiz Gibi, Belediye...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]