Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçimde Arzu Ettiğimiz Neticeleri Alamadığımız Yerlerdeki Sonucun Tek...
58 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini, milletimize kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmamız olarak görüyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini, milletimize kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmamız olarak görüyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:40 Kaynak: AA
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