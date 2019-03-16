Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçimde, Şu veya Bu Sebeple Gönlü Kırıldığı İçin Serzenişte Bulunan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimde, şu veya bu sebeple gönlü kırıldığı için serzenişte bulunan vatandaşlarımızın seslerini duymadığımız sanılmasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimde, şu veya bu sebeple gönlü kırıldığı için serzenişte bulunan vatandaşlarımızın seslerini duymadığımız sanılmasın. Biz her seçimde 50-60 il gezer, ilçeleri ve diğer programlarıyla 100'ün üzerinde miting yaparken, milletimizin her kesiminin sesine kulak veriyoruz."

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