Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçimi Hiçbir Alternatife Dayalı Olmadan Sırf Kızgınlıkla veya...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimi hiçbir alternatife dayalı olmadan sırf kızgınlıkla veya kırgınlıkla sandık hesaplaşmasına çevirmeyi düşünenler şu gerçeği aklından çıkarmamalıdır; böyle bir durumda asıl hesap, seçimden sonra Türkiye'den ve Türk milletinden, dışarıdakiler tarafından sorulacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bu seçimi hiçbir alternatife dayalı olmadan sırf kızgınlıkla veya kırgınlıkla sandık hesaplaşmasına çevirmeyi düşünenler şu gerçeği aklından çıkarmamalıdır; böyle bir durumda asıl hesap, seçimden sonra Türkiye
'den ve Türk milletinden, dışarıdakiler tarafından sorulacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:53 Kaynak: AA
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