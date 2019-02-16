Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçimler Sadece Belediye Değil Aynı Zamanda Beka Seçimleridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçimler Sadece Belediye Değil Aynı Zamanda Beka Seçimleridir.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir. Bu seçimler, Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl gireceğimizin oylanacağı seçimlerdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'a bu şekilde bakıyor, bu anlayışla hazırlanıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:04 Kaynak: AA

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