Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçimleri Sağ Salim Geride Bıraktığımızda, Önümüzde Ülkemizi 2023...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçimleri Sağ Salim Geride Bıraktığımızda, Önümüzde Ülkemizi 2023...

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimleri sağ salim geride bıraktığımızda, önümüzde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak ve umudunu bize bağlamış tüm kardeşlerimizin dertlerine derman olmak için 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimleri sağ salim geride bıraktığımızda, önümüzde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak ve umudunu bize bağlamış tüm kardeşlerimizin dertlerine derman olmak için 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:15 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yenikadinda Gösterme, Politika
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