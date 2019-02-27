Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçimleri Sağ Salim Geride Bıraktığımızda, Önümüzde Ülkemizi 2023...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimleri sağ salim geride bıraktığımızda, önümüzde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak ve umudunu bize bağlamış tüm kardeşlerimizin dertlerine derman olmak için 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimleri sağ salim geride bıraktığımızda, önümüzde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak ve umudunu bize bağlamış tüm kardeşlerimizin dertlerine derman olmak için 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak."
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:15 Kaynak: AA
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