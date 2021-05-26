Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sinsi operasyonu akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrar iklimini hedef alan çok yönlü saldırıların gerisinde insanlarımızın elindeki bu büyük imkanı alarak özellikle gençlerimizi karamsarlığa sürükleme gayesi olduğu açıktır. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonu akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Gelişmiş ülkelerin bile bocalama içine girdikleri bu dönemi Türkiye'nin en az sıkıntı ile atlattığını belirten Erdoğan, "Salgın sürecinde milletimizin sağlığını, güvenliğini, aşını, işini korumak için devletin tüm imkanlarını seferber ettik" dedi.

Sağlık hizmetlerindeki alt yapı ve yetişmiş insan kaynağı sayesinde kayda değer sorunlar yaşanmadığını, pek çok ülkenin aksine kamu güvenliğini tehdit edecek herhangi bir olumsuzluk da yaşanmadığını söyleyen Erdoğan, üretimi ve istihdamı sürekli kılmak için her türlü kolaylığın gösterildiğini, her türlü desteğin vatandaşlara verildiğini kaydetti. Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen vatandaşların ve esnafın yalnız bırakılmadığını, hibe programlarıyla hep yanlarında olunduğunu belirten Erdoğan, son kabine toplantısında açıklanan salgın desteklerini hatırlattı. Erdoğan, "Merkezi yönetim bütçesinden ilaç, tıbbi malzeme, sağlık personeline ek ödeme, tarım üretici sübvansiyonlu kredi desteği gibi kalemler için yaptığımız harcamalar yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Yaklaşık 645 bin emeklimizin maaşını bin 500 liraya çıkardık, bütün emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bin 100 liraya yükselttik. Ciro ve kira desteğinden bir milyon 200 esnafımız yararlandı. Vergi indirimleriyle devletin 26 milyar lirayı bulan alacağından vazgeçerek iş dünyamızı ve esnaflarımızı destekledik. Kısa çalışma ödeneği ile 3 milyon 768 bin, işsizlik ödeneği 1 milyon, nakdi ücret desteği ile de 2 milyon 806 bin vatandaşımıza hibe ödemesi yaptık. Bu desteklerin tutarı haziran sonu itibari ile 67 milyar lirayı buluyor. Sosyal destek programlarıyla düzenlenen kampanya ile toplana meblağı ilave edecek olursak 7 milyon haneye çeşitli defalar nakit yardımı gerçekleştirdik" dedi.

Ödemelerin tutarının Haziran sonu itibariyle 181 milyar liraya ulaşacağını belirten Erdoğan, "Esnaflarımızın, Kobilerimizin ihracatçılarımızın ve vatandaşlarımızın bankalardan kredi alabilmelerini kolaylaştırdık. Yaklaşık 400 bin firmanın 8 milyon vatandaşımızın ve 848 bin esnafımızın faydalandığı Uygun maliyetli kredilerin toplamı 315 milyar lirayı geride bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

Tarım kredi kooperatiflerinin, esnafın, mükelleflerin vergi ve sigorta primi ödemelerinin ertelendiğini, borçların yeniden yapılandırıldığını hatırlatan Erdoğan, "Ertelenen borçların tutarı yıl sonunda 219 milyar lirayı bulacaktır" dedi. İki ayrı grup halinde bir milyon 384 binden fazla esnaf sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık bir hibenin müjdesinin paylaşıldığını söyleyen Erdoğan, salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketlere yönelik Nefes Kredisi için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Çiftçiler için sezonu açılan hububat ve bakliyat alım fiyatlarının ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, "TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatının ton başına 1650 liradan 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1275 liradan 1750 liraya yükselttik. Aynı şekilde bakliyatta alım fiyatını kırmızı mercimekte 5 bin liraya, yeşil mercimekte 4 bin 150 liraya, nohutta 4 bin 50 liraya çıkardık. Çayda üreticilerimizin yüzlerini güldürecek şekilde destekleme ile birlikte kilo fiyatını 4 lira olarak belirledik. Üreticiyi koruyan tüketiciyi kollayan bu yeni sezon mahsul fiyatlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kuraklıktan zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası'na veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının erteleneceğini açıkladıklarını belirten Erdoğan, "Salgının başladığı günden bu yana 661 milyar liralık bir kaynakla milletin her kesiminin, her bir ferdinin yanında olduğumuzu gösterdik" ifadelerini kullandı.

"Manipülasyon ürünü kırılganlıkların önlenmesine yönelik ilave tedbirler alıyoruz"

Erdoğan, Türkiye'nin 2021 büyüme oranının tahminlerin çok ötesinde gerçekleşeceğine yürekten inandığını belirterek, "Finans piyasalarında zaman zaman görülen ülkemizin ekonomik gerçekleriyle ilgisi olmayan önemli bir kısmı manipülasyon ürünü kırılganlıkların önlenmesine yönelik ilave tedbirler alıyoruz. Ekonomi reform programımızda yer alan hususlarla ilgili somut düzenlemeleri çıkarmaya başladık. AK Parti olarak en büyük başarının hükümetimizin döneminde tüm vatandaşlarımıza çalışacak iş ve geleceklerine güvenle bakabilecekleri istikrarlı bir iklim sağlamak olmuştur" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrar iklimini hedef alan çok yönlü saldırıların gerisinde insanlarımızın elindeki bu büyük imkanı alarak özellikle gençlerimizi karamsarlığa sürükleme gayesi olduğu açıktır. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonu akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz."

"Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor, biliyor"

"19 yıllık iktidarımızın her anında yaptığımız gibi haktan hakikate bakarak yolumuza devam edeceğiz" diyen Erdoğan, "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor, biliyor. Hep birlikte ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak, evlatlarımıza 2053 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakacağız" şeklinde konuştu.

"İnşallah önümüzdeki dönemde eğitim öğretimde başlattığımız hamleyi daha ileriye taşıyacağız"

"Türkiye'de, siyasetten teröre, ekonomiden dış politikaya kadar her alanda ağır maliyetleri olan 1990'lı yılların istikrarsızlık dönemi 3 kasım 2002 seçimleriyle sona ermiştir. Milletimiz AK Parti'yi iktidara getirerek yeni bir dönemin perdelerini açmıştır" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize Türkiye'yi 4 temel sütun üzerinde yükseltme sözü verdik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Eğitimde derslik sayısı ile 330 bin ilave 600 bine öğretmen sayısını 693 bin ilave ile 975 bine, üniversite sayısını 131 ilave ile 207'ye çıkarmak suretiyle sistemi tıkayan tüm kanalları açtık. İlköğretimden üniversiteye kadar her aşmada eğitim öğretim görmek isteyen evlatlarımızın tamamını ücretsiz ders kitaplarıyla, taşımalı eğitimle, şartlı yardımlarla herkese burs, kredi imkanıyla, yurtlarla destekledik. Şahsen benim üniversiteye girdiğim dönemde üniversiteye girme şansı 10'da 1'di. Şimdi hamdolsun bu 10'da 10'a yükseldi. İnşallah önümüzdeki dönemde eğitim öğretimde başlattığımız hamleyi daha ileriye taşıyacağız" dedi.

"Bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkmayı başardık"

Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir yol kat ettiğini belirten Erdoğan şunları söyledi:

"Sağlık meselesini konuşmaya gerek bile duymuyorum. Dünyada alt yapı sistemiyle ülkemizdeki sağlık sistemini görüp hayranlık duymayana rastlamadım. Salgın sürecinde sağlık sistemimizin gücünü ve etkisini bir kez daha test etme imkanı bulduk. Bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Hatırlayın o günleri bizlere röntgen çektirmek için 7 ay sonrasına gün veriliyordu. Bay Kemal'in dönemi böyleydi. Heyetler Türkiye'ye gelerek bu alt yapıyı sistemi kendilerine nasıl uyarlayacağının araştırmasını yapmaktadır. Ülkemizdeki hastane ve tedavi kurumu sayısını 4 bin nitelikli yatak sayısını 88 binden 253 bine, yoğun bakım yatak sayısını 14 binden 48 binin üzerine çıkardık. Hastanemizi tüm unsurlarıyla en modern imkanlara kavuşturduk. Sağlık çalışanı sayımızı 1 milyon 177 bine yükselterek verilen hizmetlerin kalitesini artırdık. Muhalefetin diline doladığı eleştirdiği şehir hastanelerimiz salgın döneminde adeta destan yazan kurumlar haline dönüştü. Salgın alanındaki bu hizmetleri milletimize sunmayı sürdüreceğiz." - ANKARA