Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Sonuçlar, Kürt Kardeşlerimizin İradelerini, Ne Terör Örgütüne Ne de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Sonuçlar, Kürt Kardeşlerimizin İradelerini, Ne Terör Örgütüne Ne de...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sonuçlar, Kürt kardeşlerimizin iradelerini, ne terör örgütüne ne de terör örgütünü arkalarına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sonuçlar, Kürt kardeşlerimizin iradelerini, ne terör örgütüne ne de terör örgütünü arkalarına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:18 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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