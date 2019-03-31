Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Sonuçlar, Kürt Kardeşlerimizin İradelerini, Ne Terör Örgütüne Ne de...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sonuçlar, Kürt kardeşlerimizin iradelerini, ne terör örgütüne ne de terör örgütünü arkalarına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bu sonuçlar, Kürt kardeşlerimizin iradelerini, ne terör örgütüne ne de terör örgütünü arkalarına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:18 Kaynak: AA
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