Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda fiyatları açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda fiyatları açıklaması

29.01.2021 15:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gıda fiyatlarındaki artış hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz ette, kırmızı ette, aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz. Ben buradan bütün esnaflarıma sesleniyorum. Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Korona virüs vakalarının seyri ve virüsün mutasyon geçirmesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda Bilim Kurulu'nun ifadeleri veya açıklamaları önem arz ediyor. Ama ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Bundan dolayı ben ümitliyim. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var, doğru. Fakat onu da İnşallah aşacağımıza inanıyorum.

Gerek okullarla alakalı, gerekse son dönemde restoranlarla ilgili, bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. ve bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var" dedi.

"SÜRECİ BÖYLE DEVAM ETTİRECEK OLURSANIZ ÇOK AĞIR CEZALAR SİZLERİ BULABİLİR"

Gıda fiyatlarındaki artış ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Fakat bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnaflarımızın gerek sebzede gerek meyvede vesaire; hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. ve bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü şekilde yürüteceğiz. Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz ette, kırmızı ette, aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz. Ben buradan bütün esnaflarıma sesleniyorum. Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın ve vatandaşımıza zulmetmeyin" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elon Musk ile birlikte yapılan çalışmalar hakkında ise, "Uzayla ilgili yaptığımız çalışmalarda, onlarla müşterek çalışma yaptık. Bu çalışmada TURKSAT 4'i gönderdik, 5'e hazırlanıyoruz. Elon Musk ile ortak çalışma söz konusu. Ben bir arkadaşımızı görevlendirdim, Elon Musk ile irtibatta olacaklar. Ne yapabiliriz, bunu konuştuk. Tabii Elon, 2020 itibariyle dünyanın zenginlikte bir numarası oldu. "Çok çalışıyorum" diyor. "Çok çalışınca da çok kazanıyorum" diyor" dedi.

"HER AN MECLİSE GELEBİLİR"

Hayvan hakları yasası hakkında konuşan Erdoğan, "Şu anda meclis kurulumuz takvimi belirliyor. Şu anda meclis kurulumuzun gündeminde. Takvime göre her an meclise gelebilir" ifadelerinde bulundu.

(Metin Başar - Cem Güney Kılıç/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda fiyatları açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda fiyatları açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda fiyatları açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda fiyatları açıklaması

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda fiyatları açıklaması - Son Dakika


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