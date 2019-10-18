Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreci Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte yapma sözü aldık.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu süreci Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte yapma sözü aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreci Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte yapma sözü aldık.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreci Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte yapma sözü aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreci Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte yapma sözü aldık. Sürekli irtibat halinde olacağız, heyetlerimiz arasındaki görüşmeler devam edecek."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:59 Kaynak: AA
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