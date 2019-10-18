Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreci Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte yapma sözü aldık.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreci Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte yapma sözü aldık.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:59 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreci Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte yapma sözü aldık. Sürekli irtibat halinde olacağız, heyetlerimiz arasındaki görüşmeler devam edecek."
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