Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu Süreçleri Tüm Belediyelerde Takip Etmek İçin Cumhurbaşkanlığı Bünyesinde...

IHAAW131846-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçleri tüm belediyelerde takip etmek için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir izleme-değerlendirme sistemi kuracağız" dedi.

IHAAW131846-SIY/31-01-2019



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçleri tüm belediyelerde takip etmek için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir izleme-değerlendirme sistemi kuracağız" dedi. 31.01.2019 13: 18: 46 TSI

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