Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile Soçi muhtırası sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile Soçi muhtırası sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum." - ANKARA

İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:38 Kaynak: İHA
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