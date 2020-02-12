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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile Soçi muhtırası sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:38 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile Soçi muhtırası sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum." - ANKARA
Son Dakika CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti Rusya Dışişleri: İdlib'deki durumun nedeni Ankara'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu