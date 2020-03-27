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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli büyükşehir olmak...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli büyükşehir olmak üzere 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli büyükşehir olmak üzere 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:27 Kaynak: İHA
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