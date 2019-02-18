Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Terör Oluşumuna Bugün Olmazsa Yarın, Yarın Olmazsa Ertesi Gün Ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Terör Oluşumuna Bugün Olmazsa Yarın, Yarın Olmazsa Ertesi Gün Ama...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün ama yakında mutlaka ağır bir darbe vuracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün ama yakında mutlaka ağır bir darbe vuracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:57 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cü Eski Akademisyen, ByLock'u Yasak Aşkını Saklamak İçin Kullandığını Savundu Eşini 88 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık: Birliktelik Görüntülerimizi Sevgilisine Gönderdi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İnsanlığın Geleceğini Türkiye Gibi Ülkeler Belirleyecek Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:41:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Terör Oluşumuna Bugün Olmazsa Yarın, Yarın Olmazsa Ertesi Gün Ama...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]