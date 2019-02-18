Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Terör Oluşumuna Bugün Olmazsa Yarın, Yarın Olmazsa Ertesi Gün Ama...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün ama yakında mutlaka ağır bir darbe vuracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün ama yakında mutlaka ağır bir darbe vuracağız."
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:57 Kaynak: AA
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