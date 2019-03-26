Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Teröristleri İnlerinde Sıkıştırıp, Yok Etmiş Olmazsak Her Gün Masum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu teröristleri inlerinde sıkıştırıp, yok etmiş olmazsak her gün masum insanlarımızın kanlarını dökecekler" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Van deprem yıkıntılarının altında inlerken bile bunlar kendi senaryolarını sahnelemenin peşindeydi" "Bugün Türkiye'de kim derse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu teröristleri inlerinde sıkıştırıp, yok etmiş olmazsak her gün masum insanlarımızın kanlarını dökecekler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Van deprem yıkıntılarının altında inlerken bile bunlar kendi senaryolarını sahnelemenin peşindeydi"

"Bugün Türkiye'de kim derse ki 'hak ve özgürlükler kısıtlanıyor', bunlar doğru değil"

"Bir daha hiçbir güç, terör örgütlerinin cirit attığı ülke haline getiremeyecektir."

"Önümüzdeki yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 TL destekleme ödemesi yapmaya başlayacağız"

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