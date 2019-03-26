Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Teröristleri İnlerinde Sıkıştırıp, Yok Etmiş Olmazsak Her Gün Masum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Teröristleri İnlerinde Sıkıştırıp, Yok Etmiş Olmazsak Her Gün Masum...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu teröristleri inlerinde sıkıştırıp, yok etmiş olmazsak her gün masum insanlarımızın kanlarını dökecekler" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Van deprem yıkıntılarının altında inlerken bile bunlar kendi senaryolarını sahnelemenin peşindeydi" "Bugün Türkiye'de kim derse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu teröristleri inlerinde sıkıştırıp, yok etmiş olmazsak her gün masum insanlarımızın kanlarını dökecekler"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"Van deprem yıkıntılarının altında inlerken bile bunlar kendi senaryolarını sahnelemenin peşindeydi"
"Bugün Türkiye'de kim derse ki 'hak ve özgürlükler kısıtlanıyor', bunlar doğru değil"
"Bir daha hiçbir güç, terör örgütlerinin cirit attığı ülke haline getiremeyecektir."
"Önümüzdeki yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 TL destekleme ödemesi yapmaya başlayacağız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:10 Kaynak: İHA

Van, Masum, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maçın Ardından Soyunma Odasına İndi Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız Kar Yolları Kapattı, Hasta Ambulansa 2 Kilometre Brandayla Taşındı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kulağıma Kirli Haberler Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 00:28:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Teröristleri İnlerinde Sıkıştırıp, Yok Etmiş Olmazsak Her Gün Masum...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]