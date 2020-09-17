Devlet Övünç Madalyası Tevcih Törenine katılan davetliler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi
İstiklal Marşının okunması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı. (2)
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:00 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu topraklar üzerinde hür bir şekilde yaşıyorsak bunun sebebi... - Son Dakika