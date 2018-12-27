Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Toprakları Bölmeye Yeltenenlere 31 Mart'ta En Güzel Cevabı Sayenizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Toprakları Bölmeye Yeltenenlere 31 Mart'ta En Güzel Cevabı Sayenizde...

1 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 49. Muhtarlar Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara hitabı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 49. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
49. Muhtarlar Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara hitabı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 49. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin neresi olursa olsun, en doğu en batı en kuzey en güney, bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart'ta en güzel cevabı sayenizde millet verecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:24 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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