Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Trenden İnen Bir Daha Binemez

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'den aday gösterilmeyince farklı yerlerden aday olan ve seçilip yeniden AK Parti'ye katılacaklarını söyleyenlere tepki göstererek, "Ne dava var, ne bir şey. Menfaat neredeyse oraya gidiyorlar. Bu trenden inenler, bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenler kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça bir daha bu trene kabul etmeyiz. Kimle yola çıktıysak, ihanet etmedikçe, yolculuğumuza onlarla devam ederiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa il teşkilatı tarafından düzenlenen mitinge katılmak üzere kente geldi. Öğle saatlerinde GAP Havalimanı'nda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Uğurlu Mahallesi'nde bulunan Mustafa Okkaş Camisi'nde cuma namazını kıldı. Namaz çıkışında mahallede bulunanlarla sohbet eden Erdoğan, otobüsle kent merkezine ilerleyişi sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunanlara hediyeler dağıttı.



PLATFORMA TATLISES İLE ÇIKTI



Kent merkezinde, binlerce kişinin doldurduğu 11 Nisan Meydanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, platforma birlikte çıktığı Şanlıurfalı türkücü İbrahim Tatlıses ile birlikte halkı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçimler için hazırlanan 'Nereden Nereye' şarkısını bir süre Tatlıses ile beraber seslendirdi.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, övgüler yağdırdığı Şanlıurfalılardan 31 Mart için destek istedi. Şanlıurfa'ya hayranlığını anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini belirten Erdoğan, "Biz Urfa'yı seviyoruz, Urfa'nın da bizi sevdiğini biliyoruz. Bugüne kadar hep bizim yanımızda yer aldınız. 31 Mart seçimlerinde de yol arkadaşlığımızı, kader arkadaşlığımızı çok daha ileriye taşıyacağız. Urfa'nın geleceğine kastedenlere inat, şehrimizi her alanda 2023 Türkiye'sine hazır hale getirmek için Büyükşehir ve ilçelerimizde el ele kol kola hedeflerimize yürüyeceğiz. Biz milletimizle, Urfalılarla birlikte yürüyoruz. Karşımızda kimin kiminle yürüdüğünü de en iyi siz biliyorsunuz. 31 Mart seçimlerinde istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere ders verelim. 31 Mart seçimlerinde milli iradeye sahip çıkıp, mührü gönül belediyeciliğine vurup, Büyükşehirde ve ilçelerimizde belediye başkan adaylarına sahip çıkalım" diye konuştu.



17 YILDA 45 KATRİLYON YATIRIM



Şanlıurfa'yı büyük bir aşkla sevmekle kalmayarak, tarihin en büyük hizmetlerini de kente getirdiklerini anlatan Erdoğan, "Biz Urfa'yı sadece büyük bir aşkla sevmekle kalmadık aynı zamanda tarihinin en büyük hizmetlerini getirdik. Şu söylediklerime dikkat edin ve bilmeyenlere anlatın. 17 yılda Şanlıurfa'ya ne kadar hizmet getirdik biliyor musunuz? 45 katrilyon liralık yatırım yaptık. Bu sıradan bir olay değil" dedi.



'MARDİN'DE HIZLI TRENİN NE İŞİ VAR, DEDİLER'



Bir gün önce Mardin'de olduğunu ve kente hızlı tren müjdesi verdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Dün ne oldu biliyor musunuz? Mardin'deydim ve hızlı tren müjdesi verdim. Benim arkamdan bölücü terör örgütünün desteklediği malum parti var ya onun başındaki zat, 'Mardin'de hızlı trenin ne işi var?' ifadesini kullanmış. Aynı Saadet Partisi gibi. Onun başındaki zat ne dedi; 'Sivas'ta hızlı trenin ne işi var?' Allah'tan 'Mardin'de havaalanının ne işi var?' demedi. Bunlar havaalanı gibi hızlı tren gelince de istifa edecekler. Bunlarda ufuk yok. Yıllar yılı CHP yapılan her şeyin karşısına dikilmedi mi? Birinci köprü, ikinci köprü, üçüncü köprünün karşısına dikildi. Marmaray yapıldı denizin altına, karşısına dikildi. Avrasya, Osmangazi; karşısına dikildi. Şimdi İstanbul'u İzmir'e bağlıyoruz, onun da karşısına dikilmeye çalışıyor. Biz bu millete hizmetkarız, bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Ne oldu, Şanlıurfa'nın duble yollarından memnun musunuz? Havalimanından memnun musunuz? Bu kadar. Biz yaparız, onlar ise maalesef seyreder."



'ÇİFTÇİLERİMİZE 1,1 KATRİLYON GELİR ARTIŞI SAĞLADIK'



GAP'ın en önemli şehirlerinden Şanlıurfa'da 17 yılda sulama projeleriyle çiftçilere destek sağladıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:



"Binlerce dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 1,1 katrilyon liralık zirai gelir artışı sağladık. Yakın gelecekte Şanlıurfa'yı ülkemizin ve dünyanın önemli gıda üretim üssü haline getirmek için sulama yatırımlarına gece gündüz devam ediyoruz. Atatürk Barajı'nın suyuyla bölgemizde 2 milyon dekarın üzerindeki tarım arazilerinin sulanmasını sağlayacağız. Bu kanallar Şanlıurfa'dan Mardin'e adeta nehir akacak. Bay Kemal ne diyor; 'Çiftçiler battı, çiftçilerin ellerinden toprakları, tarlaları alındı.' Bay Kemal, senin kılavuzun karga. Bak ben sana resmi rakam veriyorum; Son 17 yılda Şanlıurfalı çiftçilerimize toplamda yaklaşık 10 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Bu yılın ilk üç ayı itibarıyla ülke genelinde 8 milyon 777 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesini yapmış olacağız. Sulamadaki elektrik tarifesinde yaptığımız yüzde 12 indirimi tüm tarımsal faaliyet için genişlettik. Şanlıurfa'da 17 yıl önce sadece bir OSB varken, bugün sayı 5'e yükseldi, istihdam 20 bini aştı. Bu sayılar Şanlıurfa potansiyelini karşılamaktan uzak. Şimdi biri gıda ihtisas olmak üzere kent merkezinde 2, Birecik, Siverek ve Viranşehir'de de birer olmak üzere toplam 5 yeni OSB daha kuruyoruz. Tüm parsellerde faaliyet başladığında buralarda 39 bin kişilik yeni istihdam sağlayacağız. Şehre yaptığımız Teknopark ve Ar-Ge merkezi ile yaklaşık 54 bin kişilik ek istihdam sağladık."



'BU TRENDEN İNEN BİR DAHA BU TRENE BİNEMEZ'



Türkiye için gece gündüz çalıştıklarını, belediye başkanları ile Cumhurbaşkanı olarak el ele verip Şanlıurfa'yı ve ülkeyi daha ileri taşıyacaklarını dile getiren Erdoğan, partisinden aday gösterilmeyince farklı partilerden aday olan isimlere tepki gösterdi. Aday gösterilmeyen ve seçimleri kazanması durumunda yeniden AK Parti'ye katılacaklarını söyleyenler olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şöyle dedi:



"Kardeşlerim, bazı tezgah ve oyunlara sakın ha gelmeyiniz. Çok tezgahlar kuruluyor. Neymiş, beyefendi aday olamamış. Aday olmayınca bakıyorsunuz ne dava var ne bir şey. Menfaat nerdeyse oraya gidiyor ve ne diyorlar; 'İşte ben kazanacağım, tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Anlatabiliyor muyum? Bu davada bu treni terk edenler kusura bakmasınlar, bu can tende oldukça bir daha kabul etmeyiz. Bu davada kimlerle yola çıktıysak, ihanet etmedikçe, onlarla yolculuğumuza devam ederiz. Emaneti emin ellere teslim ettik, onlarla yola devam ediyoruz. Biz milletimizi birlikle, beraberlikle, dayanışmayla geleceğe taşımak istiyoruz. Bize ihanet edenlerle değil."



'MİLLETİN HUZURUNU KAÇIRANIN KAPISINI ÇALARIZ'



Miting alanında kurulan ekranlarda HDP'li eski eş başkan ve milletvekillerinin bazı görüntülerini izleten Erdoğan, ülkeyi bölmek isteyenlere asla göz açtırmayacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:



"Biz hizmet, muhabbet ve yatırımlarla şehirlerimizi geliştirmek istiyoruz. Birileri ısrarla bölücülük fitnesini sokmaya ve büyütmeye çalışıyor. Biliyorsunuz, ülkemizde 1984 yılından beri vahşi eylemler gerçekleştiren bir bölücü örgüt var. Örgüt bugüne kadar en başta Kürt kardeşlerim olmak üzere milletimize ve ülkemize zarar vermiştir. Bunlar doğmamış bebekleri, masum çocukları öldürerek nice evlere ateş düşürdü. Camide namaz kıldıran imamlarımıza, çocuklarımızı eğiten öğretmenlerimize, sağlık görevlilerimize, yol yapan işçilerimize, ekmeğinin peşindeki çiftçilerimize, esnafımıza silah çevirerek savunmasız insanları hedef almıştır. Askerimizin, polisimizin, korucumuzun karşısında tutunamayanlar silahsız vatandaşlarımıza etmediğini bırakmadı. Kürt kardeşlerimizin veya bölgemizdeki herhangi bir kesimin hakkını, hukukun savunmak gibi bir derdi asla olmadı. Bölgemizde birtakım güçlerin gönüllü veya paralı taşeronluğunu yapmıştır. Dün öyle, bugün de öyle. Kürt kardeşlerimin geçmişte sıkıntıları yok muydu? Yoksulluk, ihmal edilmişlik, baskı, haksızlık; bu sıkıntılar Türkiye'nin her yerinde vardı ama bu bölgede daha ağır şekilde yaşanıyordu. Biz böyle bir ülke devraldık ama iş başına gelir gelmez kolları sıvadık. Eğitim, sağlık, emniyet, adalet ulaşım, tarım tüm alanlarda adımlar attık ama bunlar ülkemizi bölmeye çalıştılar. Şanlıurfa'dan tüm Türkiye'ye sesleniyorum; Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Bu beyefendi 'Kürdistan' özlemiyle yatıp kalkıyorsa Irak'ın kuzeyinde 'Kürdistan' var, buyursun oraya gitsin. Bu toprakları bölmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek. Diğeri ne diyor; 'Bizim arkamızda YPG, PYD, PKK var.' Bizim de arkamızda Şanlıurfa var, Allah'ımız var. Başkası da 'Temmuza kadar Terörle Mücadele Kanunu'nu kaldırmazsan, savaş kapıyı çalar' diyor. Ne oldu? 1 Temmuz geride kaldı. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te hatta Kandil'de inlerine girdik. Neden? Benim milletimin huzurunu kim kaçırıyorsa biz onların kapısını çalarız."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından Unesco Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin açılışını yapacaklarını söyleyip, alanda bulunan kadınları akşam düzenlenecek olan ve kendisinin de katılacağı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konserine davet etti.



- Şanlıurfa

